Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Διπλό τετράδας για τη «γηραιά κυρία» στη Serie A

Στην 4η θέση της βαθμολογίας επέστρεψε η Γιουβέντους στο πρωτάθλημα Ιταλίας
Η φάση με το γκολ του Γκάτι για τη Γιουβέντους / REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Η Γιουβέντους “απέδρασε” με τη νίκη 1-0 από την έδρα της Ουντινέζε και πήρε τρεις σημαντικούς βαθμούς στη “μάχη” για την 4άδα της ιταλικής Serie A και την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Ένα γκολ του Μπογκά στο 38ο λεπτό του αγώνα, ήταν αρκετό για να χαρίσει το διπλό στη Γιουβέντους, η οποία είχε και ακυρωμένο γκολ με τον Γκάτι, αλλά κράτησε μέχρι τέλους το προβάδισμα κόντρα στην Ουντινέζε.

Η “γηραιά κυρία” επέστρεψε έτσι στην 4η θέση της βαθμολογίας της Serie A, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο από Κόμο και Ρόμα, οι οποίες και βρίσκονται πλέον στο -2 πίσω της. Στην 11η θέση έμεινε από την άλλη πλευρά, η Ουντινέζε.

