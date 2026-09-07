Ουντινέζε – Λάτσιο 1-2: Διπλό με ανατροπή στο φινάλε και 3/3 για την ομάδα του Μανδά στη Serie A

Με βασικό τον Χρήστο Μανδά στο τέρμα της, η Λάτσιο πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Ουντινέζε, παρότι βρέθηκε να χάνει μέχρι το 75ο λεπτό και διατήρησε το απόλυτο των νικών στη φετινή Serie A, επικρατώντας με 2-1.

Η Ουντινέζε προηγήθηκε στο ματς με τον Κάλστρομ να ανοίγει το σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά ο Φρατέζι ισοφάρισε για τη Λάτσιο στο 75′ και ο Γκούντμουντσον έφερε… τούμπα το ματς, ολοκληρώνοντας την ανατροπή με το δεύτερο γκολ των Λατσιάλι στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης.

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Η ομάδα της Ρώμης έφθασε έτσι στο 3/3 στη φετινή σεζόν στη Serie A και “έπιασε” τις Ρόμα και Ίντερ στην κορυφή της βαθμολογίας του ιταλικού πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την Ουντινέζε στη σεζόν, με αποτέλεσμα να παραμείνει στους τέσσερις βαθμούς, μετά το καλό ξεκίνημά της στο πρωτάθλημα Ιταλίας.