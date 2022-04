Με ανάρτηση στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του Μίνο Ραϊόλα, ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή στα 54 του χρόνια.

To δικό της μήνυμα, για τον θάνατο του Μίνο Ραϊόλα, έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι “ερυθρόλευκοι” έστειλαν τα συλλυπητήριά τους στους οικείους του Ολλανδοϊταλού ατζέντη -με τον οποίο είχαν συνεργαστεί αρκετές φορές- κάνοντας λόγο για έναν «πραγματικό θρύλο και μεγάλο φίλο».

«Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Μίνο Ραϊόλα. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του για την απώλειά τους. Ο Μίνο είχε έναν εκπληκτικά μοναδικό χαρακτήρα, ήταν πραγματικός θρύλος και μεγάλος φίλος.

Έδωσε έναν γενναίο αγώνα μέχρι το τέλος και θα τον θυμούνται πάντα για το απαράμιλλο πάθος και τις αξιοσημείωτες διαπραγματευτικές του ικανότητες, που τον οδήγησαν να γράψει ιστορία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θα λείψει πραγματικά», αναφέρει ο Ολυμπιακός στο μήνυμα του.

It is with great sadness that we have learned of Mino Raiola’s passing. Our sincerest condolences go to his family and friends for their loss. Mino had an amazingly unique character, he was a real legend and a great friend. #Raiola #RIP #Olympiacos 1/2 pic.twitter.com/tQ9FZo0LQm