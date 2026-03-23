Πάφος: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Ρομάν Ντουμπόφ, μετά από επεισόδιο που είχε με οπαδό στην εξέδρα

Πάφος και Απόλλωνας αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1) το βράδυ της Κυριακής (22.03.2026) για την πρεμιέρα των πλέι οφ της Cyprus League, με τους πρωταθλητές να μένουν πλέον δέκα βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας και την Ομόνοια, γεγονός που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων της και έφερε διοικητικές εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια του ματς, οπαδός της Πάφου επιτέθηκε φραστικά στον πρόεδρο του συλλόγου, Ρομάν Ντουμπόφ, ο οποίος αποχώρησε φανερά εκνευρισμένος από το γήπεδο. Μια ημέρα μετά, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας ανακοίνωσε την παραίτηση του από την προεδρία της!

Όπως τονίζεται, ο Ρομάν Ντουμπόφ θα συνεχίσει να στηρίζει τον σύλλογο μέχρι το τέλος της σεζόν. “Παραμένω πλήρως αφοσιωμένος στο να διασφαλίσω ότι αυτή η σταθερότητα θα συνεχιστεί και ότι ο Σύλλογος θα διατηρήσει την πορεία ανάπτυξης και εξέλιξής του” επισημαίνεται.

Η σχετική ανακοίνωση:

“Η Πάφος FC ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Roman Dubov, έλαβε την απόφαση να αποχωρήσει από τη θέση του Προέδρου. Ο κ. Dubov θα παραμείνει ως μέτοχος και θα συνεχίσει να στηρίζει τον Σύλλογο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Στη δήλωσή του, ο κ. Dubov τόνισε ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται με απόλυτη εμπιστοσύνη προς την κατεύθυνση, τη σταθερότητα και το μακροπρόθεσμο όραμα του Συλλόγου:

Η Πάφος FC σήμερα στηρίζεται σε ισχυρές βάσεις, με μια καλά δομημένη οργάνωση και ένα υγιές οικοσύστημα που έχει οικοδομηθεί με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Παραμένω πλήρως αφοσιωμένος στο να διασφαλίσω ότι αυτή η σταθερότητα θα συνεχιστεί και ότι ο Σύλλογος θα διατηρήσει την πορεία ανάπτυξης και εξέλιξής του.”