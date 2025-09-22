Αθλητικά

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στον τελικό το δίδυμο Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Στέφανος Ντούσκος

Προκρίσεις για τα ελληνικά πληρώματα
Η Ζωή Φίτσιου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι
Η Ζωή Φίτσιου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τα ξημερώματα (22/09/25) ξεκίνησε το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στη Σανγκάη. Το δίδυμο Φίτσιου – Αναστασιάδου πήραν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η Ζωή Φίτσιου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ κατέλαβαν την τρίτη θέση στη σειρά τους με χρόνο 7:00:28 και θα συμμετάσχουν στον τελικό (26/09/25, 09:37) για να παλέψουν για ακόμα μία σπουδαία διάκριση.

Ο Στέφανος Ντούσκος βγήκε δεύτερος στη σειρά του  με χρόνο 6:43:03 και  θα αγωνιστεί στον προημιτελικό, που θα γίνει την Τετάρτη (24/09/25, 05:40). Το δίδυμο Παπακωνσταντίνου – Γκαϊδατζής κατέλαβε την πέμπτη  θέση και έμεινε εκτός ημιτελικών.

