Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στον τελικό το δίδυμο Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Στέφανος Ντούσκος

Τα ξημερώματα (22/09/25) ξεκίνησε το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στη Σανγκάη. Το δίδυμο Φίτσιου – Αναστασιάδου πήραν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η Ζωή Φίτσιου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ κατέλαβαν την τρίτη θέση στη σειρά τους με χρόνο 7:00:28 και θα συμμετάσχουν στον τελικό (26/09/25, 09:37) για να παλέψουν για ακόμα μία σπουδαία διάκριση.

Ο Στέφανος Ντούσκος βγήκε δεύτερος στη σειρά του με χρόνο 6:43:03 και θα αγωνιστεί στον προημιτελικό, που θα γίνει την Τετάρτη (24/09/25, 05:40). Το δίδυμο Παπακωνσταντίνου – Γκαϊδατζής κατέλαβε την πέμπτη θέση και έμεινε εκτός ημιτελικών.