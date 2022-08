Ένα απρόσμενο περιστατικό συνέβη στον Ιταλό αθλητή Αλμπέρτο Νονίνο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, όταν κατά τη διάρκεια κούρσας, φάνηκαν τα γεννητικά του όργανα.

Ο Αλμπέρτο Νονίνο στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου, όταν κατά τη διάρκεια της κούρσας του στα 400 μέτρα, εμφανίστηκαν τα γεννητικά του όργανα, φέρνοντας τον σε άβολη κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποτέλεσμα ήταν, ο Ιταλός δρομέας να τερματίσει τελευταίος στην κούρσα, αφού έδινε μάχη να καλύψει το επίμαχο σημείο του.

“Ξέρω ότι ήταν ατύχημα και θα ήθελα να σας πω ότι γνωρίζω τις αντιδράσεις και δεν χρειάζεται να μου στέλνετε τους συνδέσμους των διάφορων ιστοσελίδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα προσπαθώ να γελάσω και να το πάρω στην πλάκα, όμως μετά την κούρσα ένιωσα απαίσια και είμαι ευγνώμων για τους φίλους και την οικογένειά μου που με βοήθησαν να ξεπεράσω αυτό που συνέβη λίγες ώρες αργότερα”, ήταν το μήνυμα στα social media του Νονίνο, ο οποίος προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό το ατυχές συμβάν.

Runner comes last in 400m dash after his ‘penis came out In the middle of the race’ 😳 pic.twitter.com/8EY5U10bMb