Το χειρότερο σενάριο επαληθεύτηκε για τους Γιούτα Τζαζ, με τον Τζο Ίνγκλις να έχει υποστεί ρήξη χιαστών και να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας και φέτος, όντας μάλιστα ξανά ένα από φαβορί για το βραβείο του καλύτερου “έκτου παίκτη” του πρωταθλήματος.

Οι εξετάσεις του έδειξαν όμως σοβαρή ζημιά στο γόνατο και έτσι θα χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο στην τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με τους “μορμόνους”, όντας πια διαθέσιμος από το 2022-23.

Ingles is expected to have surgery within the next two weeks, sources said. He’s in the final year of his contract with the Jazz and was the league’s runner-up for the Sixth Man Award a season ago. https://t.co/VVZEaUA4JC