Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: «Σόου» από Λιούμπιτσιτς στο Αγρίνιο με ασίστ και δυο γκολ στο «διπλό» της Ένωσης

Η ΑΕΚ δείχνει να έχει βρει ρυθμό και να παίζει στον… αυτόματο. Η Ένωση επικράτησε εκτός έδρας του Παναιτωλικού με το εντυπωσιακό 5-0, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούμπιτσιτς (2 ασίστ και 2 γκολ).

Ο Παναιτωλικός έκανε ένα κακό ματς μέσα στην έδρα του, η ΑΕΚ δεν βρήκε αντίσταση -έκανε μια τρομερή εμφάνιση- και πέτυχε έτσι την 6η της σερί νίκη στη Super League που την ανέβασε στους 34 βαθμούς. Στους 15 παρέμεινε η ομάδα του Αγρινίου μετά από δεκατέσσερις αγωνιστικές.

Το παιχνίδι…

Η ΑΕΚ είχε μια ξεκάθαρη υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην έδρα του Παναιτωλικού, πλησιάζοντας από νωρίς τα καρέ του Τσάβες, με τον Πινέδα να βρίσκεται σε απίστευτη κατάσταση, και τον Γιόβιτς να βγαίνει εκτός μεγάλης περιοχής και να βοηθάει στις επιθετικές προσπάθειες της της ομάδας. Παράλληλα, Ρότα και Πενράις συνδυάστηκαν πολλές φορές με τους Λιούμπιτσιτς και Πενράις, αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ λίγο έλειψε να σκοράρει στο 10′, με τη σέντρα σουτ του Λιούμπιτσιτς να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Η Ένωση πίεσε για το γκολ και το πέτυχε στο 26′. Από κάθετη του Λιούμπιτσιτς, ο Καλοσκάμης βγήκε σε θέση τετ-α-τετ αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον πορτιέρε των γηπεδούχων. Στη συνέχεια ο Λιούμπιτσιτς πήρε την κεφαλιά, ο Τσάβες τη βρήκε αλλά ο Πινέδα από κοντά την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός προς τα καρέ του Στρακόσα. Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και στο 32′ διπλασίασε τα τέρματά της. Μετά από εξαιρετική ανάπτυξη, η μπάλα έφτασε αριστερά στον Λιούμπιτσιτς, αυτός πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ο Ζοάο Μάριο εκτέλεσε άψογα τον Τσάβες.

Στο 39′ η ΑΕΚ απέκτησε ένα προσωρινό πρόβλημα. Ο Ρέλβας βρέθηκε πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να έχει πρόβλημα στον προσαγωγό. Ο αμυντικός της ΑΕΚ, πάντως, συνέχισε να αγωνίζεται, αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες. Σε αυτό το διάστημα που η Ένωση δεν “πάτησε” καλά, ο Παναιτωλικός είχε την πιο “δυνατή” του στιγμή στο 45λεπτο. Στο 41′ ο Μίχαλακ έκανε ένα πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ.

Η ΑΕΚ έδωσε χώρο στον Παναιτωλικό στο δεύτερο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να μη μπορούν να απειλήσουν. Η Ένωση έριξε ρυθμούς και έψαξε να “χτυπήσει” με κόντρες. Κατάφερε να σκοράρει και με αυτή την τακτική!

Στο 62′ ο Καλοσκάμης έδωσε πάσα στον Λιούμπιτσιτς, αυτός διένυσε κάποια μέτρα με την μπάλα και εκτέλεσε εκτός περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-3. Τέσσερα λεπτά μετά, η ΑΕΚ “χτύπησε” και πάλι με ωραία αντεπίθεση. Ο Ζοάο Μάριο γύρισε στον Ρότα, αυτός έκανε το παράλληλο γύρισμα στο πέναλτι και ο Λιούμπιτσιτς με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για το 0-4.

Οι δυο ομάδες προχώρησαν σε αλλαγές στη συνέχεια, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει το “πάρτι” στην έδρα του Παναιτωλικού με ένα ακόμα γκολ. Από φανταστική εκτέλεση φάουλ του Ελίασον ο Χρυσόπουλος βγήκε στην πλάτη της άμυνας -από θέση αριστερά- και με πλασέ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σκοράροντας για πρώτη φορά με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Δημητριάδης

Τέταρτος: Κατσικογιάννης

VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Γιουματζίδης.