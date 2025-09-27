Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στο Αγρίνιο

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 5η αγωνιστική της Super League είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

“H Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων: ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28-9-2025 και ώρα 21:00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, για το γήπεδο του Παναιτωλικού, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού“.