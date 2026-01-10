Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3: Επιβλητική νίκη στο Αγρίνιο με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια

Ο ΠΑΟΚ πέρασε εντυπωσιακά από την έδρα του Παναιτωλικού και πήρε τη νίκη με 3-0 και τους τρεις βαθμούς στην 16η αγωνιστική της Super League.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου πετυχαίνοντας δύο γκολ και έχοντας πολλές ωραίες ενέργειες, αλλά και ευκαιρίες για να πετύχει ακόμα πιο πολλά τέρματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Λουτσέσκου έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο, που πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων και στην επανάληψη είχε την ευκαιρία να ρίξει τους ρυθμούς και να ελέγξει την αναμέτρηση.

Δείτε εδώ το live του αγώνα

Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ ήταν καταπληκτικός στο πρώτο μέρος του αγώνα. Στο 5′ λίγο έλειψε να βρεθεί μπροστά στο σκορ από αυτογκόλ του Μανρίκε, σε προσπάθειά του να απομακρύνει μία σέντρα, που τελικά έστειλε την μπάλα κόρνερ. Από το κόρνερ ο Βολιάκο πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το δοκάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναιτωλικός απείλησε στο 9′ στην αντεπίθεση με τον Ματσάν να κάνει παράλληλη σέντρα στον Άλεξιτς και αυτός δεν κατάφερε να βρει καλά την μπάλα για να την σπρώξει στα δίχτυα του Τσιφτσή.

Μετά τη φάση των γηπεδούχων ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι και στο 19′ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σούταρε με τη μία, μετά από σέντρα του Ζαφείρη και ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού απέκρουσε αποτελεσματικά.

Ο Κωνσταντέλιας στο 26′ έδωσε στο Δικέφαλο το προβάδισμα με ωραία κεφαλιά μετά από πολύ καλή σέντρα με το δεξί του Κένι. Ο Κουτσερένκο δεν κατάφερε να αντιδράσει αυτή τη φορά για τους Αγρινιώτες.

Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού έκανε ακόμα μία καλή επέμβαση στο 28΄ σε σουτ του Μπάμπα, το οποίο βρήκε λίγο στον Γιακουμάκη, χωρίς να αλλάζει ιδιαίτερα πορεία.

Ο Ζαφείρης στο 31′ βρέθηκε πολύ κοντά στο γκολ, καθώς πήρε το ριμπάουντ σε απόκρουση του Κουτσερένκο από σουτ του Τάισον και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων.

Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που άξιζε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με υπέροχο πλασέ του Γιακουμάκη. Ο Έλληνας επιθετικός πήρε την μπάλα από τον Ζίφκοβιτς στη μεγάλη περιοχή και σούταρε χωρίς να βλέπει καλά καλά την εστία του Παναιτωλικού για να κάνει το 2-0 πριν την ανάπαυλα.

Ο Κωνσταντέλιας στο 58′ έκανε το 3-0 στο Αγρίνιο, εκμεταλλευόμενος την παράλληλη σέντρα του Μπάμπα και από κοντινή θέση δε λάθεψε για να νικήσει τον Κουτσερένκο.

Ο Πέλκας στο 83′ βρήκε δίχτυα για τον ΠΑΟΚ, όμως στην αρχή της φάσης έκανε χέρι για να φέρει την μπάλα μπροστά του και ο διαιτητής σωστά σφύριξε την παράβαση και ακύρωσε το γκολ. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να κρατάει την μπάλα και να ελέγχει το παιχνίδι, χωρίς να θέλει να σπαταλήσει δυνάμεις ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Πλέον, ο Δικέφαλος είναι στην δεύτερη θέση με 38 βαθμούς, πίσω από τον Ολυμπιακό που έφτασε στους 39, μετά τη νίκη του με 2-0 κόντρα στον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και θα αγωνιστεί με τον Άρη (11/01/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) για να περάσει ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκαρθία (66′ Μίχαλακ), Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (87′ Νικολάου), Εστεμπάν (66′ Μπρέγκου), Ενκολόλο (88′ Αγαπάκης), Ματσάν, Άλεξιτς.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (72′ Καμαρά), Ζαφείρης (72′ Οζντόεβ), Κωνσταντέλιας (77′ Πέλκας), Ζίβκοβιτς, Τάισον (77′ Ντεσπόντοβ), Γιακουμάκης (72′ Γερεμέγεφ).