Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ live για την 16η αγωνιστική της Super League

Για την πρώτη νίκη στο 2026 οι Θεσσαλονικείς στο Αγρίνιο
Ο Κωνσταντέλαις πανηγυρίζει το γκολ του
16η αγωνιστική
0 - 3
2ο ημίχρονο
Ο Κωνσταντέλαις πανηγυρίζει το γκολ του/ EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 16η αγωνιστική της Super League και θέλει τη νίκη που θα τον κρατήσει κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας. Ντεμπούτο ως βασικός ο Χρήστος Ζαφείρης για το Δικέφαλο. 

20:59 | 10.01.2026
70'
Ο Ζίφκοβιτς απείλησε με σουτ που απομάκρυνε ο Κουτσερένκο
20:49 | 10.01.2026
Το δεύτερο γκολ του Κωνσταντέλια στο παιχνίδι
20:43 | 10.01.2026
58'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ, ξανά ο Κωνσταντέλιας

Ο Μπάμπα έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πλάσαρε με το δεξί από τη μικρή περιοχή στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα

20:40 | 10.01.2026
54'
Πιο χαμηλος ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος μέχρι στιγμής
20:40 | 10.01.2026
Ο ΠΑΟΚ ήταν σαρωτικός στο πρώτο μέρος και αποδεικνύεται από τις τελικές. 16 είχε ο Δικέφαλος και μία ο Παναιτωλικός
20:33 | 10.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
20:33 | 10.01.2026
Οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο
20:30 | 10.01.2026
Το 2-0 με τον Γιακουμάκη
20:30 | 10.01.2026
Χαλάζι στο Αγρίνιο
20:18 | 10.01.2026
Ημίχρονο στην αναμέτρηση
20:16 | 10.01.2026
45+1
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη

Ο Έλληνας επιθετικός με τρομερό πλασέ χωρίς καλά καλά να βλέπει την εστία νίκησε τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού και έδωσε στο ΠΑΟΚ αυτό που άξιζε στο πρώτο μέρος. 2-0 το σκορ

20:14 | 10.01.2026
45'
Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων
20:13 | 10.01.2026
Το δοκάρι του Ζαφείρη
20:11 | 10.01.2026
Το γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια
20:02 | 10.01.2026
Μία ευκαιρία του Μπάμπα
20:01 | 10.01.2026
31'
Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζαφείρης λίγο έλειψε να σκοράρει για πρώτη φορά με τον Δικέφαλο. Όλα άρχισαν από σουτ του Τάισον, που απέκρουσε ο Κουτσερένκο. Ο Ζαφείρης στην επαναφορά σούταρε με τη μία και βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας

19:57 | 10.01.2026
28'
Ο ΠΑΟΚ έχασε ακόμα μία ευκαιρία

Ο Κουστερένκο είπε όχι σε σουτ του Μεϊτέ, που κόντραρε ελάχιστα στον Γιακουμάκη, χωρίς να αλλάζει πορεία

19:55 | 10.01.2026
26'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Κωσνταντέλια

Ο Κένι δημιούργησε ξανά και έκανε ωραία σέντρα με το δεξί πόδι στον Κωνσταντέλια, που έβαλε σωστά το κεφάλι του και νίκησε τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού για να κάνει το 1-0

19:55 | 10.01.2026
Η χαμένη ευκαιρία του Άλεξιτς
19:52 | 10.01.2026
Το παρολίγον αυτογκόλ του Μανρίκε
19:50 | 10.01.2026
21'
Ακόμα μία ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Κένι έκανε τη σέντρα και ο Γιακουμάκης βρήκε την μπάλα με τον Κουτσερένκο να λέει και πάλι όχι. Ο Γιακουμάκης φαίνεται πως ήταν σε θέση οφσάιντ την ώρα της σέντρας

19:43 | 10.01.2026
19'
Μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εκμετελλεύτηκε τη σέντρα του Ζαφείρη και σούταρε με τη μία με τον Κουτσερένκο να έχιε καλά αντανακλαστικά και να απομακρύνει τον κίνδυνο

19:43 | 10.01.2026
Και οι δύο ομάδες το 2026 συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής
19:42 | 10.01.2026
Ο ΠΑΟΚ έδωσε στον Παναιτωλικό πριν την έναρξη του αγώνα πλακέτα για τα 100 του χρόνια
19:41 | 10.01.2026
Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με πολύ καλό ρυθμό και οι δύο ομάδες δείχνουν ότι θα ψάξουν το γκολ, η κάθε μία με τον τρόπο της
19:40 | 10.01.2026
9'
Κοντά στο γκολ ο Παναιτωλικός

Ο Ματσάν έκανε τη σέντρα παράλληλα με την εστία και ο Άλεξιτς δεν πρόλαβε για πολύ λίγο να βρει την μπάλα για να την στείλει στα δίχτυα του Τσιφτσή

19:36 | 10.01.2026
6'
Ακόμα μία καλή στιγμή του ΠΑΟΚ

Ο Βολιάκο πήρε την κεφαλιά από κόρνερ και η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Παναιτωλικού

19:33 | 10.01.2026
5'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Μανρίκε παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του σε προσπαθεια να απομακρύνει τον κίνδυνο

19:33 | 10.01.2026
2'
Ο Κένι έκανε μία σέντρα σουτ που πέρασε παράλληλα με την εστία των Αγρινιωτών
19:30 | 10.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
19:23 | 10.01.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
19:21 | 10.01.2026
Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ

Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Θυμιάνης, Καμαρά, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ, Τσάλοφ.

19:19 | 10.01.2026
Στον πάγκο για τον Παναιτωλικό

Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Γκράναθ, Αγαπάκης, Αποστολόπουλος, Νικολάου, Μπρέγκο, Μπελεβώνης, Τσούρα, Μίχαλακ, Χότζα.

19:18 | 10.01.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης

19:17 | 10.01.2026
Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού

 Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκαρσία, Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς, Εστέμπαν, Ενκολόλο, Ματσάν, Άλεξιτς

19:17 | 10.01.2026

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Θυμίζουμε πως εκτός για τον ΠΑΟΚ παραμένουν οι Λόβρεν, Ιβανούσετς, Παβλένκα και Μύθου

19:13 | 10.01.2026

Οι Αγρινιώτες θα ψάξουν κάτι θετικό από το παιχνίδι για να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο από τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας και να κυνηγήσουν μία θέση στα playoff 5-8

19:12 | 10.01.2026

Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη στο Αγρίνιο για να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες από ΑΕΚ και Ολυμπιακό στα παιχνίδια της αγωνιστικής του πρωταθλήματος

19:12 | 10.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ για την 16η αγωνιστική της Super League

