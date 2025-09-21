Παναθηναϊκός – Adelaide 36ers σε live streaming για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, αλλά και διαδικτυακά από το ERTflix.

Εδώ θα παρακολουθήσετε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τους Adelaide 36ers για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι πράσινοι μετά τη νίκη τους κόντρα στην Παρτίζαν με 91-82 θέλουν να κάνουν το 2/2 στην Αυστραλία και παράλληλα να αποκτήσουν και μεγαλύτερη χημεία μεταξύ τους, μιας και η μπασκετική σεζόν ξεκινά σύντομα με αναμετρήσεις για τη Euroleague, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα.