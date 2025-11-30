Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η αποβολή του Τουμπά και το γκολ του Τετέ για το 1-2

Ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 παίκτες, αλλά βρήκε τρόπο να μειώσει το σκορ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 παίκτες στο 65ο λεπτό του ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, με τον Τουμπά να βλέπει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Γιόβιτς.

Έπειτα από λάθος πάσα του Πάλμερ-Μπράουν προς τον Τούμπα, ο Αλγερινός αμυντικός του Παναθηναϊκού δεν πρόλαβε την μπάλα και ανέτρεψε τον Γκατσίνοβιτς, παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Παρότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να μειώσει το σκορ με κεφαλιά του Τετέ.

Ο Βραζιλιάνος έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά με το γκολ που σημείωσε.

