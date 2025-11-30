Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ηλιόπουλος, Αλαφούζος, Τετέι και Λανουά στη Λεωφόρο

Πολλά γνωστά πρόσωπα στα επίσημα της Λεωφόρου για το αθηναϊκό ντέρμπι
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Παναθηναϊκός και ΑΕΚ συγκρούστηκαν στη Λεωφόρο για την 12η αγωνιστική της Super League, με τους ισχυρούς άνδρες των δύο ομάδων, Γιάννη Αλαφούζο και Μάριο Ηλιόπουλο να πηγαίνουν στο γήπεδο.

Ο Γιάννης Αλαφούζος παρακολούθησε από κοντά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, ενώ στη Λεωφόρο βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος δεν χάνει παιχνίδι της Ένωσης, σε όποια έδρα κι αν αγωνίζεται.

Στα επίσημα της Λεωφόρου ήταν και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Ανδρέας Τετέι.

Το αθηναϊκό ντέρμπι παρακολούθησε από κοντά και ο αρχιδιαιτητής Λανουά.

