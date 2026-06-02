Κώστας Παπανικολάου για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Θα γίνουν δυνατά ματς, έχει κίνητρο και θα είναι έτοιμος ο αντίπαλος»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο (02/06/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τον πρώτο τελικό της GBL και ο Κώστας Παπανικολάου σημείωσε το έξτρα κίνητρο των “πρασίνων”.

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε ότι παρά την κατάκτηση της Euroleague, ο Ολυμπιακός δεν έχει μειωμένο ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα και θα “παλέψει” με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Οι δηλώσεις του Παπανικολάου

Για το πως θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της Euroleague: «Τελείωσε τώρα αυτό. Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της σεζόν, και έναν από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Euroleague, αλλά θέλουμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Έχουμε την ευκαιρία με τον κόσμο μας να κάνουμε το πρώτο βήμα».

Για τον ενθουσιασμό μεταξύ των παικτών: «Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε την χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες, θες να διεκδικήσεις όσους περισσότερους τίτλους και νίκες μπορείς. Έχουμε μπροστά μας άλλη μία ευκαιρία».

Για τον Παναθηναϊκό: «Θα έχει το κίνητρο, όπως εμείς πέρυσι μετά την ήττα στο Άμπου Ντάμπι. Είναι ο τελευταίος τίτλος, μεγάλος στόχος για τις ομάδες. Θα έχουν κίνητρο, θα είναι έτοιμοι. Θα γίνουν δυνατά ματς. Μας ενδιαφέρει το πώς θα είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε το παιχνίδι μας».