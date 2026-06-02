Ολυμπιακός: Αποκαλύφθηκε η νέα φανέλα για τη σεζόν 2026-27

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Ελλάδα και βρίσκεται σε περίοδο διακοπών, πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τα προκριματικά του Champions League, αλλά ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε με τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας.

Η γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών, adidas, συνεργάστηκε για μία ακόμη χρονιά με την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη νέα φανέλα της ομάδας και την παρουσίασε μέσα από την ιστοσελίδα της.

Πρόκειται για τη βασική εμφάνιση που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη σεζόν 2026-27, η οποία και διαθέτει τη χαρακτηριστική ερυθρόλευκη ρίγα.

Το σορτσάκι είναι δε, κόκκινο με τρεις ερυθρόλευκες ρίγες στα πλάγια.