Παναθηναϊκός – Άρης: Ο Τάσος Μπακασέτας έκανε το 1-0 στο ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός και Άρης μπήκαν δυνατά στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας betsson, αλλά το “τριφύλλι” ήταν αυτό που άνοιξε το σκορ, με το γκολ του Τάσου Μπακασέτα.

Ο Παντελίδης έκανε χαμηλή σέντρα για τον Σφιντέρσκι στο 16′, ο Ράτσιτς πρόλαβε, αλλά η απομάκρυνσή του δεν ήταν καλή και η μπάλα στρώθηκε στα όρια της περιοχής στον Τάσο Μπακασέτα που έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, με ωραίο συρτό και δυνατό σουτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τέρμα του του αρχηγού του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη ήταν το πέμπτο του σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.