Παναθηναϊκός – Άρης: Ο Τάσος Μπακασέτας έκανε το 1-0 στο ΟΑΚΑ

Το τέρμα του Τάσου Μπακασέτα κόντρα στον Άρη ήταν το πέμπτο του σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Παναθηναϊκός και Άρης μπήκαν δυνατά στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας betsson, αλλά το “τριφύλλι” ήταν αυτό που άνοιξε το σκορ, με το γκολ του Τάσου Μπακασέτα.

Ο Παντελίδης έκανε χαμηλή σέντρα για τον Σφιντέρσκι στο 16′, ο Ράτσιτς πρόλαβε, αλλά η απομάκρυνσή του δεν ήταν καλή και η μπάλα στρώθηκε στα όρια της περιοχής στον Τάσο Μπακασέτα που έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, με ωραίο συρτό και δυνατό σουτ.

Το τέρμα του του αρχηγού του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη ήταν το πέμπτο του σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

