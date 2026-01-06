Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Χωρίς του Κουίν Έλις και Σέιβον Σίλντς η ιταλική ομάδα

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του (06/01/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague και η ιταλική ομάδα θα έχει τελικά δύο νέες απουσίες στο ματς.

Όπως έγινε γνωστό λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, η Αρμάνι Μιλάνο δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε τους Κουίν Έλις και Σέιβον Σίλντς για το ματς με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague.

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε μάλιστα το γεγονός, αναφέροντας τα εξής: “Ο Κουίν ΈΛις και ο Σέιβον Σιλντς δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον αποψινό αγώνα στην Αθήνα λόγω μυϊκής κόπωσης. Και οι δύο θα επανεκτιμηθούν τις επόμενες ώρες μετά την επιστροφή της ομάδας στην Ιταλία απόψε“.