Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0: Πρώτη νίκη εντός συνόρων με Ντέρερς και τώρα Ολυμπιακός

Την πρώτη του νίκη στη φετινή σεζόν για τις εντός συνόρων υποχρεώσεις του πήρε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν με 1-0 της Athens Kallithea στη Λεωφόρο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κύπελλου Ελλάδας, με τον Σίριλ Ντέσερς να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε κόντρα σε μία ομάδα που αγωνίζεται σε χαμηλότερη κατηγορία. Είχε, φυσικά, τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού από το ξεκίνημα, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες για γκολ και λίγο έλειψε να πληρώσει πάλι την αδυναμία του να στείλει εύκολα την μπάλα στα δίχτυα, με τους φιλοξενούμενους να αγγίζουν την ισοφάριση στο 54′.

Ο Γκολφίνος βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, όμως στο τετ α τετ νικήθηκε από τον Λαφόν, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Γάλλος τερματοφύλακας έδιωξε πριν ο Έλληνας επιθετικός στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Ντεμπούτο στην αρχική ενδεκάδα έκαναν οι Ζαρουρί, Ταμπόρδα και Ντέσερς, με τον Αφρικανό επιθετικό να ανοίγει λογαριασμό με την πράσινη φανέλα, σκοράροντας στο πρώτο ημίχρονο, έπειτα από ασίστ πάρε-βάλε του Τετέ.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε με υπηρεσιακό προπονητή μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτορία από τον πάγκο. Στο πράσινο τιμόνι βρέθηκε ο προπονητής της Κ19, Δημήτρης Κοροπούλης.

Πλέον οι πράσινοι στρέφουν την προσοχή τους στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για το πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Κοροπούλης): Λαφόν, Κώτσιρας, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου (68’ Μπόκος), Τετέ (68’ Μπακασέτας), Ταμπόρδα (58’ Τσέριν), Ζαρουρί (78’ Τζούριτσιτς), Ντέσερς (78’ Πάντοβιτς).

ATHENS KALLITHEA (Κώστας Μπράτσος): Κρέσπι, Ματίγιεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Παυλάκης, Κριμιτζάς (78’ Ζωγραφάκης), Μαυρίας (46’ Σαρδέλης), Γρίβας (46’ Ορμενάι), Γκολφίνος, Σαταριάνο (64’ Μεταξάς), Καστίγιο.

Τι ισχύει από φέτος στο Κύπελλο Ελλάδας

Με νέα μορφή διεξάγεται το Κύπελλο Ελλάδας φέτος, καθώς η πρώτη φάση του θα διεξαχθεί με League Phase στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι 20 ομάδες που συμμετέχουν στον ενιαίο όμιλο θα δώσουν από τέσσερα παιχνίδια (δύο εντός και δύο εκτός) και στο τέλος των πέντε αγωνιστικών, οι οκτώ τέσσερις πρώτες θα προκριθούν κατευθείαν στα προημιτελικά, και οι υπόλοιπες από την 5η έως τη 12 θέση θα παίξουν μεταξύ τους (ο 5ος με τον 12ο, ο 6ος με τον 11ο, ο 7ος με τον 10ο και ο 8ος με τον 9ο) σε μονή αναμέτρηση για την πρόκριση στις οκτώ κορυφαίες ομάδες.