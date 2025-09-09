Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το τελικό ρόστερ της νέας σεζόν – «Νιώθετε τι έρχεται;»

Ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ της ιστορίας του τη φετινή σεζόν στο μπάσκετ, με τους πράσινους να ενισχύονται σημαντικά στις θέσεις “1” και “5” με τις προσθήκες των Σορτς και Χολμς, στοχεύοντας στην κατάκτηση όλων των τίτλων.

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε εκ νέου το ρόστερ για την σεζόν 2025-16 κάνοντας την εξής ερώτηση στους φίλους του: “Νιώθετε τι έρχεται;”

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025-26

No0: Τι Τζέι Σορτς

No5: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

No6: Τζέντι Όσμαν

No8: Ρισόν Χολμς

No10: Κώστας Σλούκας

No17: Νίκος Ρογκαβόπουλος

No20: Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

No22: Τζέριαν Γκραντ

No24: Γιάννης Κουζέλογλου

No25: Κέντρικ Ναν

No26: Ματίας Λεσόρ

No27: Βασίλης Τολιόπουλος

No40: Μάριους Γκριγκόνις

No41: Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

No44: Ντίνος Μήτογλου

No77: Ομέρ Γιούρτσεβεν

Οι προσθήκες των Σορτς, Χολμς, Ρογκαβόπουλου και Τολιόπουλου, αλλά και η επιστροφή στη δράση του Γκριγκόνις ανέβασαν κατακόρυφα επίπεδο το ήδη ποιοτικό ρόστερ του Παναθηναϊκού, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει πλέον πολλές επιλογές σε κάθε θέση.