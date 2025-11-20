Παναθηναϊκός – Dubai BC: Τραυματίστηκε ο Οσμάν και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το Telecom Center

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Dubai BC στο Telecom Center Athens, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague και στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα έχασε τον Τσεντί Οσμάν με τραυματισμό.

Έχοντας πετύχει 5 σερί πόντους για τον Παναθηναϊκό, ο Τσεντί Οσμάν δέχθηκε ένα άτσαλο φάουλ σε νέα προσπάθειά του για καλάθι κόντρα στην Dubai BC και φάνηκε να μην πατάει καλά στο παρκέ, ζητώντας να περάσει στον πάγκο.

Ο Τούρκος φόργουορντ έδειξε μάλιστα να πονάει και χρειάστηκε τη βοήθεια του ιατρικού τιμ για να φύγει για τα αποδυτήρια. Οι “πράσινοι” αγωνιούν έτσι πια, για το μέγεθος του τραυματισμού του.