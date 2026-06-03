Βασίλης Σπανούλης: Το «μυθικό» συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Άρη Betsson

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής του Άρη Betsson, υπογράφοντας ένα “μυθικό” συμβόλαιο που δείχνει τη διάθεση των “κιτρίνων” για μεγάλες υπερβάσεις τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο Βασίλης Σπανούλης και το επιτελείο του θα λάβουν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία στον Άρη Betsson, “εκτοξεύοντας” το μπάτζετ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

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Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας πείστηκε πάντως περισσότερο από το πρότζεκτ που του παρουσίασε ο Ρίτσαρντ Σιάο, αλλά και ο κουμπάρος του και τζένεραλ μάνατζερ του Άρη Betsson, Νίκος Ζήσης.