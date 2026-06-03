Ο Ματίας Λεσόρ έκανε ζέσταμα στο ΣΕΦ με μπλουζάκι της Θύρας 13

Ο Ματίας Λεσόρ έχει ιδιαίτερη σχέση με τους οργανωμένους φίλους του Παναθηναϊκού και το έδειξε και στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Πριν το τζάμπολ του αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, ο Ματίας Λεσόρ εμφανίστηκε στο ΣΕΦ για το καθιερωμένο ζέσταμά του, φορώντας ένα μπλουζάκι της Θύρας 13.

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Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γάλλος σέντερ φοράει μπλουζάκι των οργανωμένων φίλων του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, καθώς και πριν από λίγους μήνες είχε κάνει μία παρόμοια εμφάνιση, όταν ήταν ακόμα εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.