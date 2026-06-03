Βασίλης Σπανούλης κι επίσημα στον Άρη Betsson

Επίσημη είναι πλέον η συμφωνία του Άρη Betsson με τον Βασίλη Σπανούλη, αφού ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Έλληνα προπονητή από τους “κίτρινους” για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Άρης έκανε το… κόλπο γκρόσο με την απόκτηση του προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλη Σπανούλη, μέχρι το καλοκαίρι του 2029, δίνοντάς του τα “κλειδιά” για την αναμόρφωση της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από τη Μονακό, ο Βασίλης Σπανούλης ήταν περιζήτητος στη Euroleague, αλλά προτίμησε το φιλόδοξο πρότζεκτ των “κιτρίνων” της Θεσσαλονίκης και θα προσπαθήσει να επαναφέρει τον “Αυτοκράτορα” στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ.

Η συμφωνία των δύο πλευρών επισημοποιήθηκε πάντως με μία λιτή ανακοίνωση, η οποία και ανέφερε τα εξής: “Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια”.

Σαν προπονητής, ο Βασίλης Σπανούλης έχει βρεθεί στους πάγκους του Περιστερίου και της Μονακό, αλλά και της Εθνικής Ελλάδας, με την οποία κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Eurobasket.