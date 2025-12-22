Παναθηναϊκός: Έφθασαν στο παγωμένο Κάουνας οι «πράσινοι» για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (23/12/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) τη Ζαλγκίρις για τη 18η αγωνιστική της Euroleague και η αποστολή του τριφυλλιού έφθασε στο Κάουνας, όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού εμφανίστηκαν έτσι με σκούφους και χοντρά ρούχα στο “παγωμένο” Κάουνας, όπου και θα προλάβουν να κάνουν μία προπόνηση, πριν μπουν στο “καυτό” γήπεδο της Ζαλγκίρις, για το παιχνίδι της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την αποστολή του “τριφυλλιού” δεν ταξίδεψε πάντως ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος και έμεινε εκτός στον Παναθηναϊκό, εξαιτίας κάποιων ενοχλήσεων στο γόνατο.

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την τρίτη σερί νίκη του στη Euroleague με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις.