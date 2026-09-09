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Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Εκδικάστηκε η έφεση για Ντέσερς – Αισιοδοξία των πρασίνων για μείωση της ποινής

Την Πέμπτη (10/09/26) ή την Παρασκευή (11/09/26) θα ανακοινωθεί η απόφαση για την ποινή του Σίριλ Ντέσερς
Ο Σίριλ Ντέσερς
Ο Σίριλ Ντέσερς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός αναμένει με αγωνία την απόφαση για την μείωση της ποινής του Σίριλ Ντέσερς για την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Η έφεση του Παναθηναϊκού εκδικάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (09/09/26) και η απόφαση για τον Σίριλ Ντέσερς αναμένεται να βγει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή.

Οι πράσινοι έχουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η ποινή του Νιγηριανού φορ θα μειωθεί από τρεις σε μία. Το τριφύλλι υποστήριξε ότι το χτύπημα στον Μιχαηλίδη δεν ήταν προϊόν βιαιοπραγίας, αλλά απώθηση για να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του.

Να σημειωθεί ότι η ποινή μπορεί να πέσει μόνο σε μία αγωνιστική, δεν υπάρχει δηλαδή ενδεχόμενο μείωσής της σε δύο αγωνιστικές.

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