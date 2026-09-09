Γιαννούλης Λαρεντζάκης: «Ευγνώμων για όσα έζησα στον Ολυμπιακό, ανεκτίμητη η αγάπη του κόσμου»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωση επισημοποίησε την αποχώρηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη από το ρόστερ του, κάτι που ήταν γνωστό ότι θα συμβεί, και ο Έλληνας γκαρντ με τη σειρά του αποχαιρέτησε την ομάδα που πέρασε τα έξι τελευταία χρόνια της καριέρας του.

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Ο Λαρεντζάκης ανέβασε ένα βίντεο με τις κορυφαίες του στιγμές με τη φανέλα του Ολυμπιακού και το συνόδευσε με μία περιεκτική, αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα.

«Ευγνώμων για ό,τι έζησα όλα αυτά τα χρόνια..! Η αγάπη που πήρα από τον κόσμο ανεκτίμητη. Σας ευχαριστώ για όλα», έγραψε ο Έλληνας γκαρντ.