Αθλητικά

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: «Ευγνώμων για όσα έζησα στον Ολυμπιακό, ανεκτίμητη η αγάπη του κόσμου»

Ο Λαρεντζάκης αποχαιρέτησε με το δικό του τρόπο τον Ολυμπιακό μετά από έξι χρόνια παρουσίας στην ομάδα
Ο Λαρεντζάκης
Ο Λαρεντζάκης μετά την κατάκτηση της Euroleague/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωση επισημοποίησε την αποχώρηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη από το ρόστερ του, κάτι που ήταν γνωστό ότι θα συμβεί, και ο Έλληνας γκαρντ με τη σειρά του αποχαιρέτησε την ομάδα που πέρασε τα έξι τελευταία χρόνια της καριέρας του.

Ο Λαρεντζάκης ανέβασε ένα βίντεο με τις κορυφαίες του στιγμές με τη φανέλα του Ολυμπιακού και το συνόδευσε με μία περιεκτική, αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα.

«Ευγνώμων για ό,τι έζησα όλα αυτά τα χρόνια..! Η αγάπη που πήρα από τον κόσμο ανεκτίμητη. Σας ευχαριστώ για όλα», έγραψε ο Έλληνας γκαρντ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
497
259
123
122
91
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo