Τέλος ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης από τον Ολυμπιακό – Ανακοινώνεται από την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και τον ευχαρίστησε για την εξαετή παρουσία του στην ομάδα.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ, στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του, έχοντας ήδη συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με απολαβές που θα του αποφέρει κοντά στα 2.000.000 ευρώ.

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Με τη φανέλα των Πειραιωτών ο Λαρεντζάκης κατέκτησε την Euroleague την περσινή σεζόν, τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα και τέσσερα Super Cup.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Από το καλοκαίρι του 2020, όταν φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα, μέχρι και την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, ο «Λάρε» αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας και μαζί ζήσαμε σπουδαίες στιγμές.

Κορυφαία όλων ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας την περσινή σεζόν! Παράλληλα, πανηγυρίσαμε μαζί τρία Πρωταθλήματα Ελλάδος (2022, 2023, 2025), τρία Κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup Ελλάδος (2022, 2023, 2024, 2025).

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«Κόμπρα», σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, την αφοσίωση και το πάθος με το οποίο υπηρέτησες την ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Σου ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!».