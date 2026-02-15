Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του «τριφυλλιού» μετά την γκέλα με την ΑΕΛ Novibet

Οι παίκτες κοιτούσαν ακίνητοι τους οπαδούς του Παναθηναϊκού δεχόμενοι τα «πυρά» μετά την απώλεια βαθμών στην Super League
Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος με 1-1 με την ΑΕΛ Novibet και οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ μετά την άσχημη εικόνα στην αναμέτρηση.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την ολοκλήρωση του ισόπαλου αγώνα κατευθύνθηκαν στους οργανωμένους οπαδούς για να απολογηθούν και δέχθηκαν έντονες αποδοκιμασίες, ενώ στεκόντουσαν ακίνητοι μπροστά στην «13».

Ο Παναθηναϊκός για ακόμα μία αγωνιστική δεν παρουσίασε καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι κυρίως που λείπει από τους φίλους του «τριφυλλιού» να βλέπουν πάθος και καλό ποδόσφαιρο στο γήπεδο.

Στη βαθμολογία της Super League ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην 5η θέση με 6 βαθμούς απόσταση από τον τέταρτο Λεβαδειακό.

