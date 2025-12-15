Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ρενάτο Σάντσες, έβγαλε μέρος του προγράμματος ο Φακούντο Πελίστρι

Θετικά νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ στην προπόνηση του Παναθηναϊκού
Ο Ρενάτο Σάντσες σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ρενάτο Σάντσες σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μετά τη νίκη επί του Βόλου στη 14η αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός είδε και τους Ρενάτο Σάντσες και Φακούντο Πελίστρι να αφήνουν πίσω τους τα προβλήματα τραυματισμών και να επανέρχονται στην ομάδα.

Ο Ρενάτο Σάντσες προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τα επόμενα ματς της χρονιάς, ενώ ο Φακούντο Πελίστρι έβγαλε μέρος του προγράμματος και σύντομα θα ανεβάσει ρυθμός για να επιστρέψει κι αυτός στην αγωνιστική δράση.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Σε δύο γκρουπ προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το πρωί της Δευτέρας στο «Γ. Καλαφάτης». Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι.

Στο πρόγραμμα επέστρεψε ο Σάντσες, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι. Θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος, ενώ απών λόγω ίωσης ήταν ο Τσέριν. Απόντες λόγω υποχρεώσεων στο Κόπα Άφρικα ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν.

