Αθλητικά

Τόμας Γουόκαπ: Στα 2 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού

Μειωμένες εμφανίζονται οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού για τη μετεγγραφή του Αμερικανού γκαρντ στην Dubai BC
Ο Γουόκαπ
Ο Γουόκαπ σε αγώνα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Τόμας Γουόκαπ θέλει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει την καριέρα του στη Dubai BC, που του προσφέρει μεγαλύτερο συμβόλαιο, αλλά οι απαιτήσεις των Πειραιωτών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Backdoor podcast», ο Ολυμπιακός έχει μειώσει το ποσό που ζητάει από την Dubai BC για τη μετεγγραφή του Τόμας Γουόκαπ, στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τα χρήματα συνεχίζουν να θεωρούνται πολλά από τους Άραβες.

Οι μειωμένες απαιτήσεις των Πειραιωτών θεωρείται όμως ένα δείγμα “πράσινου φωτός”, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών και ως εκ τούτου αναμένεται σύντομα νέα πρόταση από την πλευρά της Dubai BC για την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, που διαθέτει και ελληνικό διαβατήριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
112
90
79
78
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo