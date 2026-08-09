Τόμας Γουόκαπ: Στα 2 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού

Ο Τόμας Γουόκαπ θέλει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει την καριέρα του στη Dubai BC, που του προσφέρει μεγαλύτερο συμβόλαιο, αλλά οι απαιτήσεις των Πειραιωτών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Backdoor podcast», ο Ολυμπιακός έχει μειώσει το ποσό που ζητάει από την Dubai BC για τη μετεγγραφή του Τόμας Γουόκαπ, στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τα χρήματα συνεχίζουν να θεωρούνται πολλά από τους Άραβες.

Οι μειωμένες απαιτήσεις των Πειραιωτών θεωρείται όμως ένα δείγμα “πράσινου φωτός”, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών και ως εκ τούτου αναμένεται σύντομα νέα πρόταση από την πλευρά της Dubai BC για την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, που διαθέτει και ελληνικό διαβατήριο.