Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Με Κέντρικ Ναν η 12άδα του Αταμάν, εκτός ο Βασίλης Τολιόπουλος

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (13/02/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague και ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε στη 12άδα των “πρασίνων”.

Μετά από απουσία σχεδόν ενός μήνα με τραυματισμό, ο Κέντρικ Ναν είναι ξανά διαθέσιμος για τον Παναθηναϊκό και θα επανέλθει στην αγωνιστική δράση, στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε στη Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε έτσι εκτός 12άδας τον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά και τον Μάριους Γκριγκόνις, με τους “πράσινους” να έχουν σταθερά εκτός και τον Ματίας Λεσόρ.

Οι 12άδες του αγώνα

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν



Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπόλντγουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Κόλσον, Μπιρτς