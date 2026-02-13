Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ: Οι δύο τελευταίoι πρωταθλητές της Euroleague κοντράρονται στο Telekom Center

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ για την 28η αγωνιστικής της Euroleague (13/02/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και θέλει την επιστροφή στις νίκες μετά το κάζο στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτιζάν.

Η «βόμβα» του Νάιτζελ Ζέιζ – Ντέιβις έχει ενθουσιάσει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, που αναμένεται να γεμίσουν το Telekom Center κόντρα στην Φενερμπαχτσέ για να δώσουν ώθηση στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, αλλά και να δουν από κοντά τον Κέντρικ Ναν, μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα απουσίας για τα δεδομένα του.

Ο Αμερικανός προπονείται κανονικά πλέον με τους συμπαίκτες του και ο Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε στη media day ανέφερε ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί για 25-30 λεπτά στην αναμέτρηση, που σίγουρα θα κεντρίσει τα βλέμματα όλης της Ευρώπης, καθώς πρόκειται για ένα ντέρμπι ανάμεσα στους δύο τελευταίους πρωταθλητές της Euroleague.

Οι πράσινοι στην Πόλη είχαν πάρει ένα σπουδαίο διπλό με 81-77 και πάνω σε αυτό θέλουν να χτίσουν για να πάρουν το πλεονέκτημα και κόντρα στην Φενερμπαχτσέ σε περίπτωση ισοβαθμίας (δεν μοιάζει πολύ πιθανό, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά παιχνίδια), όπως έχουν ήδη κάνει με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι πράσινοι δεν έχουν καμία απουσία, πέρα από αυτή του Ματίας Λεσόρ και είναι μία από τις ελάχιστες φορές που ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς προβλήαματα.

Για τους Τούρκους, ο Χολ υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ οι Μπάνγκο, Σίλβα και Ζάγκαρς θα απουσιάσουν από το παιχνίδι. Αμφίβολοι είναι οι Μπακό, Μαχμούτογλου και Γουίλμπεκιν.

Η Φενερμπαχτσέ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-7 και ο Παναθηναϊκός είναι στην 8η θέση με 16 νίκες και 11 ήττες.

Διαιτητές της αναμέτρησης της 28ης αγωνιστικής της Euroleague θα είναι οι Κάρλος Περούγκα, Μίλαν Νέντοβιτς και Μάρτσιν Κοβάλσκι.