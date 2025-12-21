Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ: Οι οπαδοί των πρασίνων εξάντλησαν τα εισιτήρια δύο μήνες πριν την αναμέτρηση της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με δύο νίκες κόντρα σε Φενερμπαχτσέ και Χάποελ Τελ Αβίβ τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και οι οπαδοί του εξάντλησαν τα εισιτήρια για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Τούρκους που είναι στις 13 Φεβρουαρίου.

Το Telekom Center Athens θα είναι κατάμεστο κόντρα στην Φενερμπαχτσέ στο παιχνίδι της 28η αγωνιστικής της Euroleague. Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μετά τις δύο σερί μεγάλες νίκες της ομάδας του Αταμάν.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, που θα είναι η πρώτη για το 2026 είναι και αυτή sold out. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο παιχνίδι τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί από τις 21 Αυγούστου.

Ο Παναθηναϊκος την επόμενη αγωνιστική ταξιδεύει στη Λιθουανία για να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις (23/12/25, 20:00, Newsit.gr, Novasports Prime) σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα του Αταμάν.