Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ: Οι οπαδοί των πρασίνων εξάντλησαν τα εισιτήρια δύο μήνες πριν την αναμέτρηση της Euroleague

Ενθουσιασμός στις τάξεις των φιλάθλων του Παναθηναϊκού μετά τις διαδοχικές νίκες
Παναθηναϊκός
Η ατμόσφαιρα από τους φίλους του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με δύο νίκες κόντρα σε Φενερμπαχτσέ και Χάποελ Τελ Αβίβ τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και οι οπαδοί του εξάντλησαν τα εισιτήρια για το εντός έδρας παιχνίδι με τους Τούρκους που είναι στις 13 Φεβρουαρίου.

Το Telekom Center Athens θα είναι κατάμεστο κόντρα στην Φενερμπαχτσέ στο παιχνίδι της 28η αγωνιστικής της Euroleague. Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μετά τις δύο σερί μεγάλες νίκες της ομάδας του Αταμάν.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, που θα είναι η πρώτη για το 2026 είναι και αυτή sold out. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο παιχνίδι τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί από τις 21 Αυγούστου.

Ο Παναθηναϊκος την επόμενη αγωνιστική ταξιδεύει στη Λιθουανία για να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις (23/12/25, 20:00, Newsit.gr, Novasports Prime) σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα του Αταμάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
236
81
80
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo