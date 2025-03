Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα: Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο μπασκετικό ΟΑΚΑ με το 3-2 του Τετέ

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει… κεφάλι στο σκορ (3-2), στο ματς με την Φιορεντίνα στο ΟΑΚΑ, για τους «16» του Conference League, κάνοντας τους οπαδούς του να πανηγυρίσουν.

Την ίδια στιγμή, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που βρίσκοντας στο μπασκετική έδρα των «πρασίνων» -για το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague- ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μετά το τρίτο γκολ απέναντι στη Φιορεντίνα.

What you’re hearing is the @Paobcgr basketball fans cheering the football team playing a few yards away at the football ground



