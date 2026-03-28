Παναθηναϊκός: Γαστρεντερίτιδα ο Χουάντσο, παραμένει εκτός ο Γκραντ

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του τη νίκη επί της Μονακό στη Euroleague και επέστρεψε στις προπονήσεις για το ματς με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί στην GBL, με τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέιραν Γκραντ να βρίσκονται εκτός.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πήγε στο νοσοκομείο μετά το Παναθηναϊκός – Μονακό και οι εξετάσεις του έδειξαν ότι ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ παραμένει εκτός μετά το κάταγμα στο δάχτυλο του αριστερού του χεριού.

Προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν όμως και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, με αμφότερους να μην υπολογίζονται για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην GBL.