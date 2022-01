Η είδηση της κατάρρευσης του Ουσμάν Κουλιμπαλί μέσα στο γήπεδο “πάγωσε” και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, στον οποίο και αγωνίστηκε ο αμυντικός από το Μάλι την τριετία 2016-2019.

Οι “πράσινοι” έκαναν έτσι και σχετική ανάρτηση για τον πρώην ποδοσφαιριστή τους, ο οποίος και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μέσα στην ομάδα και υπάρχουν ακόμη συμπαίκτες του σε αυτή, όπως ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Λούκα Βιγιαφάνιες.

«Θα κερδίσεις αυτή τη μάχη Ουσμάν. Γίνε καλά σύντομα φίλε μας», έγραψε στα social media η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Κουλιμπαλί να εμφανίζεται πάντως καλύτερα στη υγεία του, μετά το σταμάτημα της καρδιάς του και την επαναφορά του από τους γιατρούς.

You will win this battle Ousmane! Get well soon our friend!#Panathinaikos #Culibaly pic.twitter.com/5MNt1jWKtN