Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση με το μικρό φίλαθλο της ομάδας με φανέλα του Κέντρικ Ναν στην Αυστραλία

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Σίδνεϊ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης κόντρα στην Adelaide 36ers οι πράσινοι ανέβασε στα social media μία φωτογραφία με ένα μικρό παιδί να φοράει τη φανέλα του Κέντρικ Ναν στη θάλασσα του Σίδνεϊ.

Ο Κέντρικ Ναν είναι γνωστό, ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη αδυναμία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού και όπως φαίνεται και το συγκεκριμένο παιδί τον έχει ως ίνδαλμά του. Πριν το ματς για το 7ο τρουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρέθηκε στην παραλία με φανέλα του Αμερικανού.

Το μήνυμα του «τριφυλλιού» με αφορμή τη συγκεκριμένη φωτογραφία: «Καρδιά του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ συνολικά χτυπά στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος»

Οι πράσινοι προσθέτουν: «Ο μικρός φίλος της ομάδας μας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Σίδνεϊ, επέλεξε να κάνει την πρωινή του βόλτα στην παραλία φορώντας την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ώστε να είναι έτοιμος να πάει στο γήπεδο για την αναμέτρηση με τους Adelaide 36ers».