Παναθηναϊκός και ΑΕΚ για Ντέσερς: Πράσινη σφήνα για τον Νιγηριανό σέντερ φορ της Ρέιντζερς

Σκωτσέζικο δημοσίευμα “μπλέκει” τον Παναθηναϊκό στην υπόθεση του Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος είναι ο επιθετικός που απασχολεί την ΑΕΚ από την αρχή του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τη Daily Record, η ΑΕΚ απέκτησε εγχώριο ανταγωνιστή για τον Σίριλ Ντέσερς, αφού ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να μπαίνει γερά στη μάχη για την απόκτηση του Νιγηριανού επιθετικού της Ρέιντζερς.

Οι Σκωτσέζοι υποστηρίζουν πως οι πράσινοι θεωρούν ότι ο Ντέσερς έχει το κατάλληλο προφίλ για να καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Φώτης Ιωαννίδης, σε περίπτωση που ο Έλληνας επιθετικός αποχωρήσει από την ομάδα.

EXCLUSIVE! Cyriel Dessers transfer chase heats up as Rangers’ Champions League foes join battle https://t.co/MkQ9OOqIeX pic.twitter.com/9c1sAYpoNC — Daily Record Sport (@Record_Sport) August 26, 2025

Ο Ντέσερς έχει συμβόλαιο με τη Ρέιντζερς και για την ώρα υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή της ομάδας, Ράσελ Μάρτιν.