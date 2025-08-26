Αθλητικά

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ για Ντέσερς: Πράσινη σφήνα για τον Νιγηριανό σέντερ φορ της Ρέιντζερς

Οι Σκωτσέζοι υποστηρίζουν ότι είναι ο ιδανικός αντικαταστάτης του Φώτη Ιωαννίδη
Ο Σίριελ Ντέσερς (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Σίριελ Ντέσερς (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Σκωτσέζικο δημοσίευμα “μπλέκει” τον Παναθηναϊκό στην υπόθεση του Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος είναι ο επιθετικός που απασχολεί την ΑΕΚ από την αρχή του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τη Daily Record, η ΑΕΚ απέκτησε εγχώριο ανταγωνιστή για τον Σίριλ Ντέσερς, αφού ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να μπαίνει γερά στη μάχη για την απόκτηση του Νιγηριανού επιθετικού της Ρέιντζερς.

Οι Σκωτσέζοι υποστηρίζουν πως οι πράσινοι θεωρούν ότι ο Ντέσερς έχει το κατάλληλο προφίλ για να καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Φώτης Ιωαννίδης, σε περίπτωση που ο Έλληνας επιθετικός αποχωρήσει από την ομάδα.

Ο Ντέσερς έχει συμβόλαιο με τη Ρέιντζερς και για την ώρα υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή της ομάδας, Ράσελ Μάρτιν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo