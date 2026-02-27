Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντιπάλους στη φάση των «16» σε Europa League και Conference League

Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ σε Europa League και Conference League, αντίστοιχα! Οι δυο τελευταίοι εκπρόσωποι της Ελλάδας στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA θα μάθουν σήμερα (27.02.2026) τους αντιπάλους τους στη φάση των “16” των διοργανώσεών τους, με την κλήρωση για το “τριφύλλι” να ξεκινά στις 14:00 και αυτή της Ένωσης στις 15:00.

Παράλληλα, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα μάθουν και τους αντιπάλους που θα έχουν, σε περίπτωση πρόκρισής τους, στα προημιτελικά και ημιτελικά των διοργανώσεων που συμμετέχουν.

Θυμίζουμε ότι οι “πράσινοι” πέρασαν από τα playoffs Europa League, παίρνοντας τεράστια πρόκριση -στη διαδικασία των πέναλτι- μέσα στην έδρα τη Βικτόρια Πλζεν. Στη φάση των “16” τους περιμένει μια εκ των Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις, που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase του θεσμού.

Στην κληρωτίδα της φάσης των 16 του Europa League συμμετέχουν:

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16

Πόρτο

Μπράγκα

Μίντιλαντ

Ρεάλ Μπέτις

Φράιμπουργκ

Ρόμα

Λιόν

Άστον Βίλα

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των playoffs

Στουτγάρδη

Νότιγχαμ Φόρεστ

Θέλτα

Γκενκ

Μπολόνια

Λιλ

Φερεντσβάρος

Παναθηναϊκός

Tα πιθανά ζευγάρια

Φερεντσβάρος ή Στουτγάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα

Παναθηναϊκός ή Νότιχγαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις

Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα

Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα

Η ΑΕΚ είχε… ρεπό από τη φάση των νοκ-άουτ του Conference League, αφού τερμάτισε 3η στη League Phase της διοργάνωσης και δεν χρειάστηκε να περάσει από την ψυχοφθόρο διαδικασία των playoffs. Στους “16” θα αντιμετωπίσει μια εκ των Άλκμααρ και την Τσέλιε.

Στην κλήρωση των “16” του Conference League συμμετέχουν:

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16

Στρασμπούρ

Ρακόβ

ΑΕΚ

Σπάρτα Πράγας

Ράγιο Βαγεκάνο

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Μάιντς

ΑΕΚ Λάρνακας

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των playoffs

Τσέλιε

Σαμσουνσπόρ

Ριέκα

Φιορεντίνα

Αλκμάαρ

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Σίγμα Όλομουτς

Οι διασταυρώσεις

Κρίσταλ Πάλας ή Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια – Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ

Τσέλιε ή Αλκμάαρ – ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας

Φιορεντίνα ή Ριέκα – Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία.