Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντιπάλους στη φάση των «16» σε Europa League και Conference League

Κληρώνει για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ σε Europa League και Conference League, αντίστοιχα! Οι δυο τελευταίοι εκπρόσωποι της Ελλάδας στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA θα μάθουν σήμερα (27.02.2026) τους αντιπάλους τους στη φάση των “16” των διοργανώσεών τους, με την κλήρωση για το “τριφύλλι” να ξεκινά στις 14:00 και αυτή της Ένωσης στις 15:00.
Παράλληλα, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα μάθουν και τους αντιπάλους που θα έχουν, σε περίπτωση πρόκρισής τους, στα προημιτελικά και ημιτελικά των διοργανώσεων που συμμετέχουν.
Θυμίζουμε ότι οι “πράσινοι” πέρασαν από τα playoffs Europa League, παίρνοντας τεράστια πρόκριση -στη διαδικασία των πέναλτι- μέσα στην έδρα τη Βικτόρια Πλζεν. Στη φάση των “16” τους περιμένει μια εκ των Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις, που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase του θεσμού.
Στην κληρωτίδα της φάσης των 16 του Europa League συμμετέχουν:
Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16
Πόρτο
Μπράγκα
Μίντιλαντ
Ρεάλ Μπέτις
Φράιμπουργκ
Ρόμα
Λιόν
Άστον Βίλα
Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των playoffs
Στουτγάρδη
Νότιγχαμ Φόρεστ
Θέλτα
Γκενκ
Μπολόνια
Λιλ
Φερεντσβάρος
Παναθηναϊκός
Tα πιθανά ζευγάρια
Φερεντσβάρος ή Στουτγάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα
Παναθηναϊκός ή Νότιχγαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις
Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα
Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα
The road to Istanbul #UEL pic.twitter.com/gc8rWXc6fM— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2026
Η ΑΕΚ είχε… ρεπό από τη φάση των νοκ-άουτ του Conference League, αφού τερμάτισε 3η στη League Phase της διοργάνωσης και δεν χρειάστηκε να περάσει από την ψυχοφθόρο διαδικασία των playoffs. Στους “16” θα αντιμετωπίσει μια εκ των Άλκμααρ και την Τσέλιε.
Στην κλήρωση των “16” του Conference League συμμετέχουν:
Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους 16
Στρασμπούρ
Ρακόβ
ΑΕΚ
Σπάρτα Πράγας
Ράγιο Βαγεκάνο
Σαχτάρ Ντόνετσκ
Μάιντς
ΑΕΚ Λάρνακας
Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των playoffs
Τσέλιε
Σαμσουνσπόρ
Ριέκα
Φιορεντίνα
Αλκμάαρ
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Σίγμα Όλομουτς
Οι διασταυρώσεις
Κρίσταλ Πάλας ή Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια – Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ
Τσέλιε ή Αλκμάαρ – ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας
Φιορεντίνα ή Ριέκα – Στρασμπούρ ή Ρακόβ
The road to Leipzig #UECL pic.twitter.com/MN3hFvrFic— UEFA Conference League (@Conf_League) February 26, 2026
Οι ημερομηνίες
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία.