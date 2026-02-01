Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0 τελικό: Επιστροφή στις νίκες στη Super League για το τριφύλλι

Το "τριφύλλι" επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, μετά από δυο αγωνιστικές χωρίς "τρίποντο"
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
19η αγωνιστική Super League
"Απ. Νικολαΐδης"
3 - 0
Τελικό
O Παναθηναϊκός επικράτησε της Κηφισιάς με 3-0 στη Λεωφόρο, για την 19η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. 

19:23 | 01.02.2026
Τέλος αγώνα. Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0
19:22 | 01.02.2026
90' Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
19:16 | 01.02.2026
85' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό

Ο Μπακασέτας σουτάρει δυνατά, ο Ραμίρες διώχνει την μπάλα και ο Ταμπόρδα παίρνει το ριμπάουντ για το 3-0

19:13 | 01.02.2026
82' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό

Ο Σφιντέρκσι έκανε το 2-0 με το που πέρασε στο γήπεδο

19:13 | 01.02.2026
81' Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό

Ταμπόρδα, Τσέριν και Σφιντέρσκι αντί Αντίνο, Κοντούρη και Τετέι
 

19:13 | 01.02.2026
Φτάσαμε στο 80', παραμένει το 1-0
19:12 | 01.02.2026

Κίτρινη κάρτα στον Ίνγκασον

18:58 | 01.02.2026
77' Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Γύρισμα του Ζαρουρί, άουτ η εκτέλεση του Μπακασέτα με το δεξί μέσα απο την περιοχή

18:56 | 01.02.2026
65' Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Δεν κατάφεραν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα Γεντβάι και Τετέι

18:55 | 01.02.2026
63' Με δέκα παίκτες η Κηφισιά

Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Πετκόφ για μαρκάρισμα στον Σιώπη

18:52 | 01.02.2026
61' Αλλαγή για την Κηφισιά

Κονατέ αντί Μαϊντάνα
 

18:51 | 01.02.2026
59' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Κοντούρη

 Συνεργασία Ζαρουρί και Κοντούρη, τελείωσε την φάση ο νεαρός άσος με τον Ραμίρες να μπλοκάρει

18:51 | 01.02.2026
58' Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Ζαρουρί αντί Παντελίδη
 

18:51 | 01.02.2026
57' Νέα ευκαιρία για την Κηφισιά

Δυνατό σουτ του Πόμπο, απέκρουσε ο Λαφόν

18:47 | 01.02.2026

Κίτρινη κάρτα στον Σαντίνο Αντίνο

18:46 | 01.02.2026
54' Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά!

Ο Πόμπο βγήκε τετ-α-τετ με τον Λαφόν, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού τον σταμάτησε

18:42 | 01.02.2026

53' Σουτ του Αμανί εκτός περιοχής, μπλοκάρει σε δύο χρόνους ο Λαφόν

18:42 | 01.02.2026

49' Κακό κοντρόλ του Αντόνισε σε αντεπίθεση, μπλόκαρε ο Λαφόν
 

18:37 | 01.02.2026
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στη Λεωφόρο
18:18 | 01.02.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0
18:17 | 01.02.2026
45' Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους
18:17 | 01.02.2026

44'  Δίπλα από την εστία του Λαφόν το δυνατό πλασέ του Πόμπο

 
18:08 | 01.02.2026
Το γκολ του Τετέι
18:05 | 01.02.2026

Κίτρινη κάρτα στον Πέτκοφ της Κηφισιάς

18:02 | 01.02.2026
32' Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Τετέι δοκίμασε να σκοράρει με ανάποδο ψαλίδι, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

18:02 | 01.02.2026

27' Κίτρινη στον Ούγκο Σόουζα
 

17:51 | 01.02.2026
21' Γκολ για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τετέι "πληγώνει" την πρώην ομάδα του και δεν πανηγυρίζει. Εξαιρετική ενέργεια και σουτ από τον Έλληνα σέντερ φορ

17:44 | 01.02.2026

18' Κεφαλιά του Τετέι, άουτ η μπάλα

17:43 | 01.02.2026

Αναγκαστική αλλαγή για την Κηφισιά. Πέτκοφ αντί Πόκορνι

 
17:42 | 01.02.2026

Στο έδαφος ο Πόκορνι που κρατάει τον οπίσθιο μηριαίο, ίσως γίνει αναγκαστική αλλαγή
 

17:39 | 01.02.2026

Τραγική έξοδος του Λαφόν, ο Τετέι έσωσε τον Παναθηναϊκό απομακρύνοντας την κεφαλιά που έγινε
 

17:36 | 01.02.2026

Επικίνδυνα μπροστά βγαίνει η Κηφισιά

17:36 | 01.02.2026

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να γίνει απειλητικός από νωρίς

17:27 | 01.02.2026
Σέντρα στη Λεωφόρο
17:27 | 01.02.2026

Στην αναμέτρησή τους για τον Α’ Γύρο, η Κηφισιά, στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, επικράτησε για την 3η αγωνιστική με 3-2 (7’ Τεττέη, 79’ Παντελίδης, 90+4’ Σόουζα – 15’, 53’ Σφιντέρσκι). Στη συνέχεια συναντήθηκαν και για το Κύπελλο Ελλάδος, στις 3 Δεκεμβρίου 2025, με τους Πράσινους να επικρατούν με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπακασέτα στο 67ο λεπτό

 

17:27 | 01.02.2026

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μόλις μία φορά με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, στις 25 Φεβρουαρίου 2024, όταν αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

 

17:27 | 01.02.2026
17:26 | 01.02.2026
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς

Ραμίρες, Σιμόν, Μαϊδάντα, Σόουζα, Ποκόρνι, Εμπόχ, Πέρεθ, Πόμπο, Ζέρσον, Χριστόπουλος, Μίγιτς

 

17:26 | 01.02.2026
 
17:26 | 01.02.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

 Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Σιώπης, Κοντούρης, Παντελίδης, Τεττέη, Αντίνο

 

17:22 | 01.02.2026
Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκινάει και τους 2 βασικούς!
17:21 | 01.02.2026
Ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκό για τους Αντίνο και Κοντούρη
17:21 | 01.02.2026

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά τη συντριβή από την ΑΕΚ και την ισοπαλία με τον Ατρόμητο

17:20 | 01.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά  στη Λεωφόρο για την 19η αγωνιστική της Super League

