Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0 τελικό: Επιστροφή στις νίκες στη Super League για το τριφύλλι

O Παναθηναϊκός επικράτησε της Κηφισιάς με 3-0 στη Λεωφόρο, για την 19η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.
Ο Μπακασέτας σουτάρει δυνατά, ο Ραμίρες διώχνει την μπάλα και ο Ταμπόρδα παίρνει το ριμπάουντ για το 3-0
Ο Σφιντέρκσι έκανε το 2-0 με το που πέρασε στο γήπεδο
Ταμπόρδα, Τσέριν και Σφιντέρσκι αντί Αντίνο, Κοντούρη και Τετέι
Κίτρινη κάρτα στον Ίνγκασον
Γύρισμα του Ζαρουρί, άουτ η εκτέλεση του Μπακασέτα με το δεξί μέσα απο την περιοχή
Δεν κατάφεραν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα Γεντβάι και Τετέι
Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Πετκόφ για μαρκάρισμα στον Σιώπη
Κονατέ αντί Μαϊντάνα
Συνεργασία Ζαρουρί και Κοντούρη, τελείωσε την φάση ο νεαρός άσος με τον Ραμίρες να μπλοκάρει
Ζαρουρί αντί Παντελίδη
Δυνατό σουτ του Πόμπο, απέκρουσε ο Λαφόν
Κίτρινη κάρτα στον Σαντίνο Αντίνο
Ο Πόμπο βγήκε τετ-α-τετ με τον Λαφόν, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού τον σταμάτησε
53' Σουτ του Αμανί εκτός περιοχής, μπλοκάρει σε δύο χρόνους ο Λαφόν
49' Κακό κοντρόλ του Αντόνισε σε αντεπίθεση, μπλόκαρε ο Λαφόν
44' Δίπλα από την εστία του Λαφόν το δυνατό πλασέ του Πόμπο
Κίτρινη κάρτα στον Πέτκοφ της Κηφισιάς
Ο Τετέι δοκίμασε να σκοράρει με ανάποδο ψαλίδι, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
27' Κίτρινη στον Ούγκο Σόουζα
Ο Τετέι "πληγώνει" την πρώην ομάδα του και δεν πανηγυρίζει. Εξαιρετική ενέργεια και σουτ από τον Έλληνα σέντερ φορ
18' Κεφαλιά του Τετέι, άουτ η μπάλα
Αναγκαστική αλλαγή για την Κηφισιά. Πέτκοφ αντί Πόκορνι
Στο έδαφος ο Πόκορνι που κρατάει τον οπίσθιο μηριαίο, ίσως γίνει αναγκαστική αλλαγή
Τραγική έξοδος του Λαφόν, ο Τετέι έσωσε τον Παναθηναϊκό απομακρύνοντας την κεφαλιά που έγινε
Επικίνδυνα μπροστά βγαίνει η Κηφισιά
Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να γίνει απειλητικός από νωρίς
Στην αναμέτρησή τους για τον Α’ Γύρο, η Κηφισιά, στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, επικράτησε για την 3η αγωνιστική με 3-2 (7’ Τεττέη, 79’ Παντελίδης, 90+4’ Σόουζα – 15’, 53’ Σφιντέρσκι). Στη συνέχεια συναντήθηκαν και για το Κύπελλο Ελλάδος, στις 3 Δεκεμβρίου 2025, με τους Πράσινους να επικρατούν με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπακασέτα στο 67ο λεπτό
Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μόλις μία φορά με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, στις 25 Φεβρουαρίου 2024, όταν αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
Στον πάγκο για τον Σεμπάστιαν Λέτο θα καθίσουν οι: Ξενόπουλος, Μποτία, Κονατέ, Πέτκοβ, Λάμπσιας, Βιγιαφάνιες, Αμανί, Ρουκουνάκης, Αντόνισε, Νούνελι, Θεοδωρίδης, Πάτηρας
Ραμίρες, Σιμόν, Μαϊδάντα, Σόουζα, Ποκόρνι, Εμπόχ, Πέρεθ, Πόμπο, Ζέρσον, Χριστόπουλος, Μίγιτς
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπόκος, Βιλένα, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς
Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Σιώπης, Κοντούρης, Παντελίδης, Τεττέη, Αντίνο
Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά τη συντριβή από την ΑΕΚ και την ισοπαλία με τον Ατρόμητο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για την 19η αγωνιστική της Super League