Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0 τελικό: Επιστροφή στις νίκες στη Super League για το τριφύλλι

59' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Κοντούρη

Συνεργασία Ζαρουρί και Κοντούρη, τελείωσε την φάση ο νεαρός άσος με τον Ραμίρες να μπλοκάρει