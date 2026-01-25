Παναθηναϊκός – Μαρούσι: Έξαλλος ο Εργκίν Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα του μετά από 3 λεπτά αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι στο «Telekom Center» και ο Εργκίν Αταμάν είδε την ομάδα του να ξεκινάει με άσχημο τρόπο το παιχνίδι και αποφάσισε να ταρακουνήσει τους παίκτες του, αλλάζοντας όλη την αρχική πεντάδα μετά από τρία λεπτά αγώνα.

Απέσυρε τους Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ για να βάλει στο παιχνίδι τους Τολιόπουλο, Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροφ και Χολμς.