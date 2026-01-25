Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μαρούσι: Έξαλλος ο Εργκίν Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα του μετά από 3 λεπτά αγώνα

Ο Τούρκος προπονητής δεν ήταν ικανοποιημένος με τον τρόπο που ξεκίνησε η ομάδα του το παιχνίδι
Ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Μαρούσι στο «Telekom Center» και ο Εργκίν Αταμάν είδε την ομάδα του να ξεκινάει με άσχημο τρόπο το παιχνίδι και αποφάσισε να ταρακουνήσει τους παίκτες του, αλλάζοντας όλη την αρχική πεντάδα μετά από τρία λεπτά αγώνα.

Η άσχημη έναρξη του αγώνα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού ανάγκασε τον Αταμάν να αλλάξει όλη την πεντάδα του, αφού οι πράσινοι μετά από τρία λεπτά ήταν πίσω στο σκορ με 2-9.

 

Απέσυρε τους Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ για να βάλει στο παιχνίδι τους Τολιόπουλο, Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροφ και Χολμς.

