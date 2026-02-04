Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στο Βελιγράδι για το παιχνίδι με την Παρτιζάν

Μετά την επική νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Παρτιζάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Η νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι είναι μονόδρομος, με τους πράσινους να θέλουν να χτίσουν ένα νικηφόρο σερί, προκειμένου να εδραιωθούν στις θέσεις των πλέι οφ της Euroleague.

Η αποστολή του τριφυλλιού αναχωρεί για τη σερβική πόλη και την αναμέτρηση με την Παρτιζάν, με τον Εργκίν Αταμάν να παίρνει μαζί και τους Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις.

Ο Τούρκος σέντερ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό και τέθηκε στη διάθεση του Αταμάν, όπως και ο Λιθουανός γκαρντ.

Εκτός παραμένει ο Κέντρικ Ναν, που αναμένεται να επιστρέψει στο επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε.