Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες στο Βελιγράδι για το παιχνίδι με την Παρτιζάν

Την πράσινη αποστολή θα ακολουθήσουν οι Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Μετά την επική νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Παρτιζάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Η νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι είναι μονόδρομος, με τους πράσινους να θέλουν να χτίσουν ένα νικηφόρο σερί, προκειμένου να εδραιωθούν στις θέσεις των πλέι οφ της Euroleague.

Η αποστολή του τριφυλλιού αναχωρεί για τη σερβική πόλη και την αναμέτρηση με την Παρτιζάν, με τον Εργκίν Αταμάν να παίρνει μαζί και τους Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις.

Ο Τούρκος σέντερ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό και τέθηκε στη διάθεση του Αταμάν, όπως και ο Λιθουανός γκαρντ.

Εκτός παραμένει ο Κέντρικ Ναν, που αναμένεται να επιστρέψει στο επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
129
123
117
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo