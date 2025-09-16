Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με Τετέ και αρκετές απουσίες η αποστολή με Athens Kallithea στο Κύπελλο Ελλάδας

Η αποστολή του “τριφυλλιού” για το εντός έδρας ματς με την Athens Kallithea
Ο Τετέ του Παναθηναϊκού (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο Τετέ του Παναθηναϊκού (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Την ώρα που η διοίκηση της ομάδας ψάχνει τον διάδοχο του Ρουί Βιτόρια, στον πάγκο της ομάδας, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με την Athens Kallithea, στο Κύπελλο Ελλάδας.

Με προσωρινό προπονητή τον Δημήτρη Κοροπούλη, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το απόγευμα της Τετάρτης (17.09.2025) τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας. Ο τεχνικός της Κ19 του τριφυλλιού δεν υπολογίζει τους τραυματίες Πελίστρι, Γερεμέγεφ, ενώ άφησε εκτός για να αποφορτιστούν τους Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλο, Σφιντέρσκι.

Απ την άλλη, ο Τετέ είναι και πάλι διαθέσιμος και μπήκε στην αποστολή των “πράσινων”.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρη, Σταμέλλο, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Νίκα, Πάντοβιτς και Μπόκο.

