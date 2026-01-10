Παναθηναϊκός: Με τρεις «νέους» και Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλο στην αποστολή κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Super League (11/01/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και θα έχει στη διάθεσή του τρεις νέους παίκτες, αλλά και τους Κυριακόπουλο και Σάντσες.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο Φακούντο Πελίστρι και ο Ρενάτο Σάντσες επέστρεψαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού μετά από αρκετό καιρό και θα δώσουν παραπάνω λύσεις στον Ράφα Μπενίτεθ στο παιχνίδι ενάντι στον Πανσερραϊκό.

Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς τους Παντελίδη, Μπακασέτα και Πάλμερ – Μπράουν, λόγω καρτών. Εκτός αποστολής είναι και ο Πάντοβιτς, αν και συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση του «τριφυλλιού».

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Τσάβες, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος.