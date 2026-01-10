Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με τρεις «νέους» και Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλο στην αποστολή κόντρα στον Πανσερραϊκό

Τετέι, Κοντούρης και Τσάβες για πρώτη φορά σε αποστολή των πρασίνων
Φακούντο Πελίστρι
Ο Φακούντο Πελίστρι στο παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστική της Super League (11/01/26, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και θα έχει στη διάθεσή του τρεις νέους παίκτες, αλλά και τους Κυριακόπουλο και Σάντσες.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο Φακούντο Πελίστρι και ο Ρενάτο Σάντσες επέστρεψαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού μετά από αρκετό καιρό και θα δώσουν παραπάνω λύσεις στον Ράφα Μπενίτεθ στο παιχνίδι ενάντι στον Πανσερραϊκό.

Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς τους Παντελίδη, Μπακασέτα και Πάλμερ – Μπράουν, λόγω καρτών. Εκτός αποστολής είναι και ο Πάντοβιτς, αν και συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση του «τριφυλλιού».

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Τσάβες, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
151
113
86
84
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo