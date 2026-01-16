Παναθηναϊκός: Μεσημέρι Κυριακής θα φθάσει στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη μετεγγραφή του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ και περιμένει τον 20χρονο Αργεντινό ποδοσφαιριστή την ερχόμενη Κυριακή (18/01/25) στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Σαντίνο Αντίνο αναμένεται να φθάσει στην Αθήνα, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, για να ανακοινωθεί η απόκτησή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Αργεντινός εξτρέμ θα μετακομίσει για πρώτη φορά στην Ευρώπη για χάρη των “πρασίνων”, οι οποίοι και χρειάστηκε να δαπανήσουν πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ για να “κλείσουν” τον παίκτη από τη Γοδόι Κρουζ.