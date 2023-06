Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να ενισχύει το ρόστερ του για τη νέα σεζόν, με τον Λούκα Βιλντόσα να αποτελεί ήδη παίκτη της “πράσινης” ΚΑΕ και να στέλνει το μήνυμά του στους οπαδούς του “τριφυλλιού”.

Σε video που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Βιλντόσα εμφανίζεται να λέει: «Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού, είμαι ο Λούκα Βιλντόσα. Θέλω να τονίσω πόσο ευγνώμων και ευτυχισμένος είμαι να είμαι μέλος της οικογένειας. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους. Τα λέμε σύντομα!».

Ο Αργεντινός γκαρντ γνωρίζει καλά το ΟΑΚΑ και τους οπαδούς του “τριφυλλιού”, αφού έχει αγωνιστεί ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού, τόσο με την Μπασκόνια, όσο και με τον Ερυθρό Αστέρα.

📨 #PAOFans, you have a message from Luca Vildoza! ☘️#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/fiJpEdiXt1