Παναθηναϊκός – Μονακό: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει την αναμέτρηση της Euroleague

Ντέρμπι εξάδας στο T- Center
Ο Οκόμπο σε μονομαχία με τον Όσμαν στο Μονακό - Παναθηναϊκός/ (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague με τις δύο ομάδες να έχουν να διαχειριστούν πολλές απουσίες σε ένα παιχνίδι κομβικής βαθμολογικά σημασίας, καθώς έχουν ρεκόρ 19-14 και δίνουν τη μάχη για μία θέση στην πρώτη εξάδα.

Οι Ρογκαβόπουλος και Γκραντ θα απουσιάσουν για τον Παναθηναϊκό, ενώ για τη Μονακό σίγουρα θα είναι εκτός οι Τζέιμς και Τάις. Αταμάν και Μαρκοϊσβίλι θα κληθούν να χτυπήσουν στα προβλήματα των αντιπάλων για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα.

Και οι δύο ομάδες έχουν τρεις διαδοχικές νίκες στη Euroleague και η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί σήμερα (27/03/26) στις 21:15 θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρχει και live στο Newsit.gr, θα χαλάσει το θετικό σερί μίας εκ των δύο.

