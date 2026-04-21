Παναθηναϊκός – Μονακό: Νικάει και παίρνει την πρόκριση στα playoffs της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη γεμάτη προβλήματα Μονακό (21:00, Novasports Prime, Newsit.gr) στο “Telekom Center Athens” για τα play in της Euroleague και με νίκη καθαρίζει από τώρα τη… μπουγάδα και μπαίνει στα playoffs της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός νικήσει τη Μονακό, θα “κλείσει” θέση στα playoffs της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει -με μειονέκτημα έδρας- τη Βαλένθια. Σε διαφορετική περίπτωση, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα χρειαστεί να δώσει “τελικό” με το νικητή της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας, προκειμένου να πάρει το “εισιτήριο” για τα playoffs, όπου, όμως, θα περιμένει ο Ολυμπιακός.

Το “τριφύλλι” -που συμμετέχει για πρώτη φορά στη διαδικασία των play-in- προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα (20.04), με τον προπονητή Εργκίν Αταμάν να βλέπει όλους τους διαθέσιμους παίκτες να ακολουθούν το πρόγραμμα χωρίς προβλήματα, εκτός του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ που παραμένει στα “πιτς”.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη regular season με ρεκόρ 22-16, όπως και η Μονακό. Η ομάδα του Πριγκιπάτου διανύει μια δύσκολη περίοδο, μετά και τα όσα έχουν συμβεί με τα οικονομικά, την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική της ηγεσία, αλλά και τα αγωνιστικά προβλήματα.

Ο προπονητής της ομάδας, Μάνου Μαρκοϊσβίλι, δεν έχει στη διάθεσή του τους Νίκολα Μίροτιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και τον Τέρι Ταρπέι λόγω τραυματισμών, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή των Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν, λόγω ενοχλήσεων στο ματς πρωταθλήματος με τη Βιλερμπάν.

Στα ματς που έγιναν στη φετινή regulare season, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 107-97 μέσα στην Αθήνα, ενώ ηττήθηκε στην έδρα της Μονακό με 92-84.

Tην αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Το πρόγραμμα της Τρίτης 21 Απριλίου

21:00 Παναθηναϊκός – Μονακό Novasports Prime

21:45 Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας Novasports 4