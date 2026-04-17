Παναθηναϊκός – Μονακό στα πλέι ιν της Euroleague: Η ημέρα του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία επιβλητική νίκη με 97-62 επί της Εφές Αναντολού στο Telekom Center Athens για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, καταλήγοντας στην 7η θέση και τα πλέι ιν, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Μονακό.

Μετά τη νίκη της Ζαλγκίρις επί της Παρί, ο Παναθηναϊκός έμεινε οριστικά εκτός 6άδας στη Euroleague και έτσι θα χρειαστεί να “παλέψει” για πρώτη φορά στην ιστορία του στα πλέι ιν της διοργάνωσης, για να συνεχίσει την προσπάθεια να βρεθεί στο Final 4. Οι “πράσινοι” θα αντιμετωπίσουν τη Μονακό σε νοκ άουτ αγώνα για την 7η θέση των πλέι οφ, με τον ηττημένο να έχει μία δεύτερη ευκαιρία για να διεκδικήσει την 8η θέση και το τελευταίο “εισιτήριο” για την επόμενη φάση της Euroleague.

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μονακό θα γίνει στο Telekom Center Athens, την ερχόμενη Τρίτη, 21 Απριλίου 2026 και απομένει να “κλειδώσει” και η ώρα του αγώνα.